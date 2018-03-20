مباحثات بين الكوريتين حول زيارة فرقة فنية جنوبية إلى بيونغ يانغ

أعلنت وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية اليوم الاثنين أنه سيتم عقد مباحثات على مستوى العمل بين الكوريتين، غدا الثلاثاء في جناح التوحيد الواقع في الجزء الشمالي من قرية الحدود "بان مون جوم"، حول زيارة فرقة فنية جنوبية إلى بيونغ يانغ.

وتأتي زيارة الفرقة الجنوبية بناء على دعوة تلقاها وفد المبعوثين الخاصين الجنوبيين خلال زيارته لكوريا الشمالية يومي الخامس والسادس من مارس الجاري، ومن المتوقع أن تقوم الفرقة الجنوبية بتقديم عروضها في بيونغ يانغ في أوائل شهر أبريل القادم.

وسيضم الوفد الكوري الجنوبي في مباحثات الغد الملحن والمطرب "يون سانغ" الذي سيكون المخرج الموسيقي لعروض الفرقة الفنية، إلى جانب مسؤولين آخرين من وزارة التوحيد الوطني ومكتب الرئاسة.

أما الوفد الكوري الشمالي فسيضم "هيون سونغ وول" التي قامت بزيارة لكوريا الجنوبية على رأس فرقة أوركسترا "سام جي يون"، على هامش أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية، وبعض المسؤولين الشماليين الآخرين.

وقال مسؤول في وزارة التوحيد إن المطرب "يون سانغ" سيرأس الوفد الجنوبي في المباحثات نظرأ لأن العروض الفنية التي ستقدمها الفرقة في بيونغ يانغ ستشمل موسيقى وأغنيات شعبية.

وكانت كوريا الشمالية قد عرضت يوم السادس عشر من مارس الجاري اقتراحا لعقد مباحثات على مستوى العمل يوم التاسع عشر من مارس ، وردا على ذلك، اقترحت كوريا الجنوبية عقد المباحثات يوم العشرين من مارس وقبلت بيونغ يانغ هذا الاقتراح.

ومن المتوقع أن يتم في مباحثات الغد بحث حجم الفرقة الفنية الكورية الجنوبية ومحتويات عروضها وكيفية وصول الفرقة إلى بيونغ يانغ والخدمات التي ستقدمها كوريا الشمالية للفرقة الجنوبية وغيرها من التفاصيل المتعلقة بزيارة الفرقة لكوريا الشمالية.

