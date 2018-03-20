بدء محادثات العمل بين الكوريتين حول الحفل الموسيقي في بيونغ يانغ

افتتحت في الساعة العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء فى "تونغ ايل غاك"، وهو الجناح الكوري الشمالي من قرية الهدنة الحدودية "بان مون جوم"، محادثات العمل بين الكوريتين حول إقامة حفل موسيقي لفرقة فنية كورية جنوبية في العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ.

وقال رئيس الوفد "يون سانغ"، وهو مطرب وموسيقي مشهور تم تعيينه كمدير فني للحفل الموسيقي الكوري الجنوبي، في تصريحات أدلى بها للصحفيين صباح اليوم، إن التركيز الرئيسى في هذه المحادثات سيكون على الجوانب الموسيقية والفنية، مشيرا إلى أنه سوف يستمع بكل اهتمام إلى الجانب الكوري الشمالي.

وكانت الحكومة الكورية الجنوبية قد وافقت على إرسال فرقة فنية وفريق تيكوندو استعراضي إلى بيونغ يانغ في شهر أبريل القادم، وذلك خلال لقاء وفد المبعوثين الخاصين الكوريين الجنوبيين مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، في أوائل شهر مارس الجاري.



