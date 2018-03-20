اختتام محادثات الكوريتين حول العروض الفنية الجنوبية في بيونغ يانغ

اختتمت مساء اليوم مباحثات العمل بين الكوريتين حول تفاصيل إقامة عروض فنية بواسطة فنانين كوريين جنوبيين في العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ، أوائل الشهر القادم.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب اختتام المباحثات عقده الفنان "يون سانغ" رئيس الوفد الكوري الجنوبي في المحادثات التي استغرقت ثلاث ساعات وعقدت في الجزء الكوري الشمالي من قرية الهدنة الحدودية "بان مون جوم"، حيث أصدر بيانا حول الاتفاق الذي توصل إليه الجانبان، والمكون من خمس نقاط، موضحا أن البند الأول ينص على أن يتكون الوفد الفني الكوري الجنوبي الذي سيقيم عروضا فنية في الشمال من 160 عضوا، ويشمل كلا من الفنان الوطني "جو يونغ بيل"، والفنانة "لي سون هي"، والفنانة "تشيه جين هي"، وفرقة "واي بي"، والفنانة "بيك جي يونغ"، وفرقة "ريد فيلفيت"، والفنانة "صو هيون"، والفنانة "آلي"، وغيرهم.

وينص البند الثاني على أن يقيم هؤلاء الفنانون عرضيْن في دار المسرح الوطني في شرق بيونغ يانغ، واستاد "ريو كيونغ جونغ جو يونغ".

ويتضمن البند الثالث الشروط والتفاصيل الفنية ذات الصلة بتظيم الحفلين والتفاصيل التقنية، وأنه سيتم الافتق على المزيد من تلك التفاصيل بين الجانبين بكل سلاسة.

وينص البند الرابع على إرسال فريق استكشافي جنوبي إلى الشمال في الفترة من الثاني والعشرين وحتى الرابع والعشرين من شهر مارس الحالي لتفقد مواقع إقامة العروض الفنية، بينما ينص البند الخامس والأخير على تعهد كوريا الشمالية بضمان أمن وراحة الفريق الفني الكوري الجنوبي. وقال "يون سانغ" إنه في حالة حدوث أي مستجدات، سيقوم الجانبان بتبادل الرسائل عبر قنوات الاتصال بين الكوريتين في قرية الهدنة "بان مون جوم".











