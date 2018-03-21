اللجنة التحضيرية للقمة بين الكوريتين تعقد اجتماعها الثاني اليوم

تعقد اللجنة التحضيرية للقمة بين الكوريتين اجتماعها الثانى اليوم الأربعاء بحضور الرئيس "مون جيه إين".

وقال مصدر مسؤول في المكتب الرئاسي للصحفيين إن الرئيس سوف يتلقى تقريرا حول الاستعدادات الأساسية، ومن المرجح أن يتخذ قرارات بشأن بعض التفاصيل.

ومن المتوقع أن يتمخض عن هذا الاجتماع قرارات بشأن جدول الأعمال الأساسي للاجتماع رفيع المستوى بين الكوريتين، والذي تمت الموافقة على إقامته في نهاية هذا الشهر. كما يتوقع أن يتم خلال اجتماع اليوم اختيار أعضاء الهيئة الاستشارية للقمة.

وكانت اللجنة قد قررت خلال اجتماعها الأول يوم الجمعة الماضي إنشاء لجنة استشارية برئاسة وزير التوحيد السابق "إيم دونغ وان"، وتضم ما بين 30 إلى 40 خبيرا محليا، وذلك ضمن الجهود المبذولة لجمع الآراء العامة بشأن القمة بين الكوريتين.

وكانت الكوريتان قد اتفقتا على عقد القمة الثالثة بينهما في أواخر شهر أبريل القادم في بيت السلام الذي يقع في الجزء الكوري الجنوبي من قرية الهدنة الحدودية "بان مون جوم"، لكنهما لم تتفقا حتى الآن على موعد القمة بدقة أو جدول أعمالها.



