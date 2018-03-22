سيول تقترح عقد محادثات رفيعة المستوى بين الكوريتين

أكتب :

2018-03-22 15:38:15

تحديث :

2018-03-22 15:38:15

سيول تقترح عقد محادثات رفيعة المستوى بين الكوريتين

اقترحت سيول إجراء محادثات رفيعة المستوى مع بيونغ يانغ، يوم الخميس القادم لمناقشة الترتيبات الخاصة بالقمة بين الكوريتين، التي ستُعقَد في أواخر أبريل.
وقالت وزارة التوحيد اليوم الخميس إنه تم تقديم الاقتراح إلى السلطات الكورية الشمالية عبر قناة الاتصال في قرية الهدنة في "بان مون جوم".
وأشارت الوزارة إلى أنها تعتزم الإعداد الشامل لإطلاقٍ ناجحٍ للقمة بين الكوريتين، بما في ذلك التعاون مع الجانب الشمالي.
وسوف يرأس الوفد الكوري الجنوبي في المحادثات رفيعة المستوى وزير التوحيد "جو ميونغ كيون"، وسيضم الوفد مسؤولًا رئاسيًّا ومسؤولًا من جهاز المخابرات.

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