اختتام المحادثات شبه الرسمية بين الكوريتين والولايات المتحدة في فنلندا

اختتمت الكوريتان والولايات المتحدة أمس الأربعاء المحادثات شبه الرسمية بينها في فنلندا، بعد مناقشات مستفيضة حول القمتين المرتقبتين بين الكوريتين، وبين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

وعقد "تشيه كانغ إيل"، نائب المدير العام لشؤون أمريكا الشمالية بوزارة الخارجية الكورية الشمالية، محادثات مع دبلوماسيين سابقين وباحثين من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في هلسنكي، منذ الاثنين الماضي.

وقال البروفسور الكوري الجنوبي "كيم جون هيونغ" من جامعة "هان دونغ الدولية"، الذي حضر المحادثات، إن الأطراف الثلاثة لديها إجماع على وجوب إنجاح القمتين بين الكوريتين، وبين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

كما أوضح أن المشاركين أجروا مناقشات مكثفة حول قضايا متنوعة، بما في ذلك تخلي كوريا الشمالية عن الأسلحة النووية، ومحادثات القمة المقررة.

لكن الوفد الكوري الشمالي لم يذكر بشكل صريح التزام بيونغ يانغ بالتخلي عن السلاح النووي، كما لم يعرض مطالب كوريا الشمالية في مقابل ذلك.

