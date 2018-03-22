الفريق التحضيري للحفلات الثقافية الكورية الجنوبية يتوجه إلى بيونغ يانغ

من المقرر أن يتوجه فريق تحضيري مكون من عدد من المسؤولين الكوريين الجنوبيين وخبراء الحفلات الموسيقية إلى بيونغ يانغ اليوم الخميس، قبل إجراء عروض فنية كورية جنوبية في أوائل الشهر القادم.

ويضم الوفد المساعد الرئاسي "تاك هيون مين"، وأحد المسؤولين من وزارة التوحيد، فضلًا عن مخططين محترفين للحفلات، وسوف يصل الوفد إلى بيونغ يانغ عبر بكين.

وخلال الزيارة التي ستستمر ثلاثة أيام، من المقرر أن يزور الفريق المسرح الكبير في شرق بيونغ يانغ، للتحقق من معدات الإضاءة والمسرح والصوتيات.

وسوف يقيم الوفد في فندق "كوريو" في بيونغ يانغ، الذي يتردد عليه معظم المسافرين الأجانب إلى كوريا الشمالية.

وفي الوقت نفسه، تشاورت سيول مع واشنطن حول رحلة المجموعة الثقافية إلى بيونغ يانغ، عبر شركة الطيران الشمالية "إير كوريو"، التي تخضع للعقوبات الأمريكية.

وتسعى الحكومة إلى أن تسافر الفرقة الثقافية المكونة من 160 عضوًا إلى بيونغ يانغ على متن طائرة مستأجرة يوم السبت، حيث تقوم الفرقة بتنظيم حفلين.

وقد تشاورت الحكومة الكورية الجنوبية مع نظيرتها الأمريكية لاستثناء الرحلة على متن الطائرة المستأجرة من العقوبات الأمريكية.



