استطلاع للرأي: غالبية الهاربين الكوريين الشماليين يشعرون بالتمييز في الجنوب

أظهر استطلاع للرأي أجري مؤخرًا أن ثلاثة من كل أربعة من الهاربين الكوريين الشماليين يشعرون بالتمييز ضدهم أو بالتجاهل في كوريا الجنوبية.

وقد كشفت مؤسست كوريا هانا أمس الخميس عن نتائج استطلاعها الذي استغرق شهرين، والذي بدأ في يونيو الماضي، وشملت عينته 2715 من الهاربين، تراوحت أعمارهم بين 15 عامًا وأكثر.

وقال 76% من المشاركين في الاستطلاع إنهم واجهوا التمييز أو التجاهل.

وعندما سُئلوا عن السبب الذي يعتقدون أنه وراء التمييز ضدهم، ذكر نحو ثلاثة أرباعهم الفروق الثقافية بين البلدين، بما في ذلك الطريقة التي يتحدثون بها، ونمط الحياة ومواقفهم منها. كما قال أكثر من 40% منهم إن العديد من الكوريين الجنوبيين لديهم تصورات سلبية عن الهاربين الكوريين الشماليين.

