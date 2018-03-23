الفريق التحضيري للعروض الفنية الكورية الجنوبية يبدأ زيارته لبيونغ يانغ

وصل أمس الخميس إلى بيونغ يانغ فريق تحضيري كوري جنوبي يتكون من 6 أعضاء ضمن الاستعدادات للعروض التي ستقدمها فرقة فنية كورية جنوبية في بيونغ يانغ في أوائل شهر أبريل القادم.

وفي أثناء إقامة الفريق التحضيري الجنوبي في بيونغ يانغ، والتي تستغرق ثلاثة أيام، سيقوم بزيارة لفندق "كوريو" الذي سيقيم فيه أعضاء الفرقة الفنية الكورية الجنوبية، كما سيزور المسرح الذي ستقدم فيه الفرقة عروضها.

وقال "تاك جونغ هوان" رئيس الفريق التحضيري وكبير الإداريين في مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية إن المشاروات المتعلقة بزيارة الفرقة الفنية الجنوبية جارية بشكل جيد مع الجانب الشمالي.

ومن جانبه، قال مسؤول في وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية إن الوزارة تجري مشاورات مع كوريا الشمالية حول زيارة فريق تيكوندو استعراضي لكوريا الشمالية خلال الفترة من يوم الحادي والثلاثين من مارس وحتى الثالث من أبريل القادم.

واقترحت الوزارة على الجانب الشمالي عقد مباحثات رفيعة المستوى يوم التاسع والعشرين من مارس الجاري في جناح التوحيد الموجود في الجزء الشمالي من قرية الحدود "بان مون جوم" لبحث القضايا المتعلقة بمحادثات القمة بين الكوريتين.

وتخطط الوزارة لإرسال وفد يتكون من 3 أعضاء برئاسة وزير التوحيد الوطني "تشو ميونغ كيون" إلى هذه المباحثات التي ستركز على جدول أعمال القمة والموضوعات التي سيتم بحثها فيها.