اتفاق بين الكوريتين على عقد محادثات رفيعة المستوى الخميس المقبل

اتفقت سيئول وبيونغ يانغ على عقد محادثات رفيعة المستوى الخميس المقبل من اجل بحث الاستعدادات للقمة الرئاسية بين الكوريتين والمقرر عقدها في ابريل المقبل.

هذا وقالت وزارة التوحيد بين الكوريتين في سيئول إن كوريا الشمالية نقلت صباح اليوم السبت موافقتها على عقد اجتماع يوم 29 مارس الجارس وذلك عبر قناة التواصل في قرية الهدنة بانمونجوم على الحدود بين الكوريتين.

وكانت كوريا الجنوبية قد اقترحت اول امس الخميس عقد محادثات رفيعة المستوى في الجانب الشمالي من قرية الهدنة الحدودية بعد اسبوع. ووفقا لوزارة التوحيد بين الكوريتين في سيئول فإن كوريا الشمالية قالت إنها سوف ترسل وفد يتكون من ثلاثة اشخاص للمشاركة في المحادثات التحضيرية رفيعة المستوى وذلك برئاسة "ري سون غون" رئيس لجنة التوحيد السلمي لأرض الأجداد. كما اتفق الجانبان عبر قناة التواصل بقرية الهدنة "بان مون جوم" ان يتم في محادثات الخميس المقبل على بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك على مستوى الخبراء.



يذكر ان وزير التوحيد بين الكوريتين في سيئول "تشو ميونغ غيون" سوف يترأس الوفد الكوري الجنوبي المكون من ثلاثة اعضاء، حيث من المتوقع ان يبحث الجانبان الجدول الزمني واجندة القمة الرئاسية بين الكوريتين التي من المقرر عقدها في اواخر ابريل.

تجدر الإشارة إلى ان تقارير صحفية أفادت بأن الحكومة الكورية الجنوبية تريد أن تشمل أجندة قمة الكوريتين موضوع النزع النووي وارساء سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية، وتخفيف التوتر العسكري، بالإضافة إلى تحسين العلاقات بين الكوريتين.



