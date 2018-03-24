عرض فني مشترك للكوريتين في بيونغ يانغ اوائل ابريل المقبل

تم اطلاق تسمية "الربيع آت" على العرض الفني الذي سوف يؤديه فنانون من كوريا الجنوبية في بيونغ يانغ.

هذا وقال المساعد الرئاسي "تاك هيون مين" في حديث له للصحفيين اليوم السبت في المطار الدولي بالعاصمة الصينية بكين وذلك في طريق عودته إلى البلاد قادما من بيونغ يانغ، قال إنه قد ترأس وفد المقدمة الجنوبي من اجل وضع الترتيبات لاقامة العرض الفني في بيونغ يانغ.

يذكر ان وكالة يونهاب للأنباء التي مقرها سيئول نقلت عن "تاك" قوله إن الكوريتين سوف تقيمان عرضا فنيا مشتركا في الثالث من ابريل المقبل بينما سيقيم الفريق الكوري الجنوبي عرضه الخاص به في الأول من ابريل. وأضاف "تاك" أنه عقب اجراءه محادثات مع السيدة "هيون سونغ وول" رئيسة فرقة اوركسترا "سام جيون" الكورية الشمالية فإنه من المتوقع ان يرتفع عدد الفنانين والموسيقيين الكوريين الجنوبيين المشاركين في حفل بيونغ يانغ إلى اكثر من العدد الذي تم الاتفاق عليه سابقا والذي كان حوالي 160 شخص.

يشار إلى ان وفد المقدمة المكون من ستة أشخاص كان قد وصل إلى بكين صباح اليوم السبت في طريق العودة إلى البلاد بعد ان اكمل زيارة رسمية إلى بيونغ يانغ استغرقت ثلاثة ايام قام خلالها بتفقد مواقع الحفل الفني للفرقة الكورية الجنوبية.

هذا واثناء المحادثات بين الكوريتين التي عقدت الثلاثاء الماضي، اتفقت الكوريتان على إقامة عرض فني كوري جنوبي في العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ، حيث يشارك في العرض النجوم الكوريين الجنوبيين من مختلف الأجيال والذي يشمل أسطورة البوب المخضرم "تشو يونغ بيل" وفرقة البنات "المخمل الأحمر" المكونة من 5 مغنيات والنجمة "سيو هيون" العضو السابقة بفرقة البنات "غيرل جنريشن او عصر البنات" المشهورة جدا في كوريا الجنوبية.

الجدير بالذكر ان الحكومة في سيئول تسعى للحصول على طائرة مستأجرة ليستغلها الفريق الفني في رحلة مباشرة إلى بيونغ يانغ عبر البحر الأحمر.









