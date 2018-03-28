إضافة فنانين جنوبيين إلى قائمة الفرقة الكورية الجنوبية في بيونغ يانغ

تم إدراج عازف البيانو "كيم كوانغ مين" والمطرب "كانغ سان إيه"، في قائمة الفرقة الكورية الجنوبية، التي ستقدم عرضًا في بيونغ يانغ بكوريا الشمالية.

وقد صرحت الحكومة في تقرير صحفي أمس بأنَّ حوالي 190 شخصًا، بمن فيهم الفرقة الفنية، والفريق الخاص باستعراض رياضة التيكوندو، والعاملون المساندون؛ سيزورون بيونغ يانغ خلال الفترة ما بين الحادي والثلاثين من هذا الشهر والثالث من الشهر القادم، من أجل تقديم عرض فني هناك.

وأوضحت الحكومة أنَّ عازف البيانو "كيم" والمطرب "كانغ" تم إدراجهما في قائمة الفرقة الكورية الجنوبية، إلى جانب الفرق التسع التي تم الإعلان عنها سابقا، بمن فيهم المطرب "جو يونغ بيل" والمطربة " لي سون هي".

وأضافت أنها لا تزال تجري التفاوض مع الجانب الكوري الشمالي حول تفاصيل محتويات العرض، مشيرة إلى إمكانية التغيير هناك، حتى بعد وصول الفرقة إلى كوريا الشمالية.

ومن المقرر أن يتم تقديم عرض للفرقة الكورية الجنوبية على مدار ساعتين في مسرح "دونغ بيونغ يانغ " الكبير في الساعة الخامسة بعد ظهر يوم الأول من الشهر القادم ثم عرض مشترك بين الكوريتين على مدار ساعتين أيضا في ملعب " ليو كيونغ جونغ جو يونغ " بعد ظهر يوم الثالث منه.

أما فريق استعراض رياضة التيكوندو فسوف يقدم عرضا منفردا في دار التيكوندو في بيونغ يانغ في الأول من الشهر القادم، ثم سيقدم عرض مشتركا مع نظيره الشمالي في مسرح بيونغ يانغ الكبير يوم الثاني منه.

قالت الحكومة إن العنوان الرسمي لهذه العروض هو "عرض الفرقة الكورية الجنوبية في بيونغ يانغ تطلعا إلى السلام والتعاون بين الكوريتين"، وعنوانه الصغير هو "الربيع يأتي".