مباحثات رفيعة المستوى بين الكوريتين اليوم

تعقد اليوم مباحثات رفيعة المستوى بين الكوريتين في منطقة "بان مون جوم" الحدودية، استعدادا لمباحثات القمة المرتقبة بينهما.

ومن المقرر أن يتم في مباحثات اليوم تحديد جدول أعمال مباحثات القمة ومناقشة أجندتها.

وقد وغادر الوفد الكوري الجنوبي مركز المباحثات بين الكوريتين في منطقة "سام تشونغ دونغ" بسيول في الساعة السابعة والنصف صباح اليوم، متوجِّهًا إلى المنطقة. وسوف يحضر إلى المباحثات من الطرف الجنوبي وزير التوحيد "جو ميونغ كيون" ونائب الوزير "تشون هيه سونغ" والمساعد الكبير للرئاسة "يون يونغ تشان". وقبل أن يتوجه إلى مكان المباحثات، أعرب الوزير "جو" عن عزيمته على التعاون مع الجانب الكوري الشمالي في إنجاح مباحثات القمة.

وتبدأ مباحثات اليوم في الساعة العاشرة صباحا في بيت التوحيد الكوري الشمالي من منطقة "بان مون جوم". وسيرأس الوفد الكوري الشمالي رئيس لجنة التوحيد الوطني السلمي "لي سون كوون" ورئيس اللجنة "جون جونغ سو" ومدير اللجنة "كيم ميونغ إيل".

من المتوقع أن يتم في المباحثات مناقشة جدول أعمال مباحثات القمة ومختلف أجندتها بما فيها نزع الأسلحة النووية وإقرار السلام الدائم، بما في ذلك تخفيف التوتر العسكري وتطوير العلاقات بين الكوريتين.

من المتوقع أيضًا أن يتم فيها مناقشة إنشاء الخط الساخن بين الكوريتين، الذي تم الاتفاق عليه في أثناء زيارة البعثة الكورية الجنوبية الخاصة إلى كوريا الشمالية في أوائل هذا الشهر.

وقال مسؤول كبير في الرئاسة الكورية الجنوبية إن هناك إمكانية كبيرة للتوصل إلى اتفاق على تاريخ مباحثات القمة. ولم يتم تحديد موعد الانتهاء من المباحثات. وطالما جرت المباحثات حول موضوع مهم مثل مباحثات القمة فإن هناك إمكانية لاستمرارها حتى وقت متأخر من اليوم.