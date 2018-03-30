تقديم عروض فنية كورية جنوبية في بيونغ يانغ لأول مرة منذ 13 عاما

غادر الفريق التحضيري لتقديم العروض الفنية الكورية الجنوبية في بيونغ يانغ بكوريا الشمالية البلاد اليوم، متوجها إلى بيونغ يانغ، وسوف تقام العروض قبل مباحثات القمة التاريخية المرتقبة.

وقد غادر 70 فنيا متخصصا في إنشاء أماكن العروض مطار "كيم بو" بطائرتين للركاب والشحن في الساعة العاشرة والنصف صباح اليوم ليدخلوا إلى بيونغ يانغ عبر الخط الجوي الغربي.

وسيقوم هؤلاء بتركيب أجهزة المسرح وتفتيش المرافق في مسرح "دونغ بيونغ يانغ" الكبير وملعب "ليو كيونغ جونغ جو يونغ"، واللذين ستقدم فيهما الفرقة الكورية الجنوبية عروضها.

ومن المقرر أن تزور الفرقة الفنية الرئيسية، بما فيها المطربون، بيونغ يانغ عبر طائرة مدنية في صباح الحادي والثلاثين من هذا الشهر.

وتضم الفرقة 190 شخصا بمن فيهم 20 لاعبا من فريق استعراض التايكوندو، والعاملون والمراسلون والموظفون الحكوميون المساعدون.

وقد تبين أن السلطات الدبلوماسية الكورية الجنوبية قد انتهت من التفاوضات حول زيارة الفرقة إلى بيونغ يانغ بالطائرات المدنية مع الولايات المتحدة، التي تقود العقوبات على كوريا الشمالية.

وتجدر الإشارة إلى أن تقديم العروض يأتي لأول مرة منذ 13 عاما بعد أن تم تقديم عرضٍ خاصٍّ للمطرب الكوري الجنوبي "جو يونغ بيل" في معلب "ليو كيونغ جونغ جو يونغ" في عام 2005.

ومن المقرر أن يشارك في هذه العروض 13 فرقة موسيقية.

كما يخطط فريق استعراض التايكوندو لتقديم عرض منفرد في دار التايكوندو في بيونغ يانغ في الأول من الشهر القادم، ثم تقديم عرض مشترك بين الكوريتين في مسرح بيونغ يانغ الكبير في الثاني منه.

وبعد إنهاء الفرقة الزائرة إلى كوريا الشمالية تقديم العروض، ستعود إلى البلاد عبر مطار إنتشون بعد أن تغادر مطار "سون أن " ببيونغ يانغ ليلة الثالث من الشهر القادم.