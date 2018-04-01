فريق كوري جنوبي من نجوم البوب والتايكوندو يغادر إلى كوريا الشمالية

توجه فريق كوري جنوبي يضم افضل الموسيقين ولاعبي التايكوندو إلى بيونغ يانغ لاقامة حفلين موسيقيين في الأيام المقبلة، وذلك وسط تحسن ملحوظ في التبادلات بين الكوريتين بسبب اولمبياد بيونغ تشانغ حيث يعتبر هذا اول حفل موسيقي جنوبي في الشمال منذ 13 عاما.

هذا وقد غادر البلاد اليوم السبت الوفد المكون من مشاهير موسيقى البوب الكوري ولاعبي التايكوندو متوجها إلى كوريا الشمالية من اجل تقديم عروض في بيونغ يانغ وذلك قبيل القمة الرئاسية بين الكوريتين المقرر انعقادها في اواخر ابريل.

يذكر ان الوفد المكون من 120 عضو يقوده "دو جونغ وان" وزير الثقافة والرياضة والسياحة، وقد غادر من مطار كيمبو الدولي عبر طائرة خاصة مستأجرة. ويضم الوفد المغنيين الاسطوريين "تشو يونغ بيل" و "لي سون هي" وفرقة البنات المسماه "فرقة المخمل الأحمر" ومغني الروك "يون دو هيون"، بالإضافة إلى نجوم رياضة التايكوندو وصحفيين وموظفين وفريق دعم حكومي.

الجدير بالذكر ان الوفد الكوري الجنوبي سوف يقيم حفلا لمدة ساعتين في مسرح شرق بيونغ يانغ الكبير غدا الأحد، فيما سوف يتم تقديم عرض مشترك بين الكوريتين الثلاثاء المقبل في ملعب "ريوغيونغ جونغ جو يونغ" للجمباز.

يشار إلى ان "سيو هيون" نجمة فرقة "جيل البنات" التي قدمت عرضا مفاجئا في سيئول الشهر الماضي بالاشتراك مع الفرقة الفنية الكورية الشمالية سوف تقدم هذه المرة عرضا فنيا خاصا بها في بيونغ يانغ.

هذا وتفيد تقارير صحفية بأن حوالي 70 من المهندسيين والفنيين من كوريا الجنوبية قد وصلوا إلى بيونغ يانغ منذ الخميس الماضي من اجل القيام بالاستعدادات اللازمة وتركيب المعدات في مواقع الحفلات الموسيقية.

تجدر الإشارة إلى ان فريق رياضة التايكوندو سوف يقدم ايضا عرضا يمتد لمدة ساعة في قاعة بيونغ يانغ لرياضة التايكوندو غدا الاحد يعقبه بعد ذلك عرض مشترك مع فريق كوري شمالي في مسرح شرق بيونغ يانغ الكبير الاثنين المقبل.









