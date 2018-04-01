توقعات بعقد محادثات تحضيرية للقمة بين الكوريتين في 18 أبريل

أكتب :

2018-03-31 16:26:35

تحديث :

2018-03-31 16:27:43

توقعات بعقد محادثات تحضيرية للقمة بين الكوريتين في 18 أبريل

تفيد تقارير بأن الطرفين الكوري الجنوبي والشمالي يدرسان عقد جولة أخرى من المحادثات رفيعة المستوى  في يوم 18 من شهر أبريل القادم لوضع تفاصيل اجتماع القمة الرئاسية بين الرئيس مون جي إين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. 

يذكر انه في ختام المحادثات التحضيرية التي جرت يوم الخميس الماضي (29 مارس) استهل رئيس الوفد الكوري الجنوبي وزير التوحيد بين الكوريتين "تشو ميونغ كيون" الاجتماع مع نظيره الكوري الشمالي "ري سون غون" بسؤاله عن مواعيد الاجتماع التالي، حيث سأله قائلا: "ماذا عن موعد 18 أبريل؟" فوافق على ذلك رئيس الوفد الكوري الشمالي وفقا للمصادر. 
هذا وقال مصدر مسؤول في وزارة التوحيد بين الكوريتين في سيئول إن الطرفين الجنوبي والشمالي يفكران في تاريخ 18 أبريل كموعد للاجتماع القادم ، إلا أنه لم يتم الانتهاء منه بعد. 

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