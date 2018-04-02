كيم جونغ أون يحضر حفلا موسيقيا للفنانين الكوريين الجنوبيين

حضر الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" وزوجته "لي سول جو" حفلا موسيقيا قدمه الفريق الموسيقي الكوري الجنوبي أمس الأحد في المسرح الكبير في بيونغ يانغ.

ورافق الزعيم "كيم" أثناء حضور الحفل عدد من كبار المسؤولين الكوريين الشماليين، بمن فيهم شقيقته ونائبة رئيس حزب العمال الحاكم "كيم يوه جونغ"، ورئيس مجلس الشعب الأعلى "كيم يونغ نام" ، ورئيس لجنة التوحيد السلمي لأرض الوطن "لي سون كوان".

وشاهد الزعيم "كيم" الحفل لمدة ساعتين و10 دقائق حيث تعد هذه هي المرة الأولى التي يحضر فيها زعيم كوري شمالي حفلا موسيقيا للفنانين الكوريين الجنوبيين.

وصفق الزعيم الكوري الشمالي تعبيرا عن إعجابه بالأغنيات والموسيقى المقدمة، كما طرح بعض الأسئلة عن الأغنيات الكورية الجنوبية وكلماتها.

وعرض اقتراحا لتنظيم حفل موسيقي مشترك بين الكوريتين في سيول في الخريف القادم.

ومن بين الفنانين الجنوبيين المشاركين في الحفل، المطرب الوطني "تشو يونغ بيل"، وفرقة "ريد فيلفت" النسائية ، والمطربة "بيك جي يونغ".

وقد وصل الفريق الفني الكوري الجنوبي المكون من 120 من الفنانين والراقصين والتقنيين إلى بيونغ يانغ يوم السبت الماضي.

وسيقام حفل موسيقي آخر مشترك بين الفنانين الجنوبيين والشماليين غدا الثلاثاء.