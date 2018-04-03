اجتماع بين وزيري الرياضة الكوريين الجنوبي والشمالي في بيونغ يانغ

اجتمع أمس الأحد وزير الثقافة والرياضة والسياحة الكوري الجنوبي "دو جونغ هوان" الذي يقوم حاليا بزيارة إلى بيونغ يانغ، لرئاسة الفريق الفني الكوري الجنوبي، مع وزير الرياضة الكوري الشمالي "كيم إيل كوك".

وتبين أن الوزيرين بحثا القضايا المتعلقة بتشكيل فريق موحد بين الكوريتين لدورة الألعاب الآسيوية التي ستقام في جاكارتا بأندونيسيا في شهر أغسطس القادم ، ودخول الرياضيين من الكوريتين معا تحت علم موحد في مراسم افتتاحها.

وتجدر الإشارة إلى أن كوريا الشمالية قد تعهدت للجنة الأولمبية الدولية بمشاركتها في دورة طوكيو للألعاب الأولمبية الصيفية عام 2020 ، ودورة بكين للألعاب الأولمبية الشتوية عام 2022.

وهناك إمكانية لتنفيذ اقتراح الوزير الجنوبي على الجانب الشمالي بإجراء تبادل رياضي بين الكوريتين.

وسيجتمع الوزير الجنوبي "دو" مع وزير الثقافة الكوري الشمالي "بارك تشون نام" غدا الثلاثاء ، حيث سيقترح عليه استئناف مشروع نشر القاموس الكوري الموحد المسمى "قاموس كيوريه مال الكبير"، ومشروع الحفريات في موقع جناح "مان وول ديه" بكوريا الشمالية ، واللذين تم تعليقهما عام 2015.