فريق استعراض التايكوندو الكوري الجنوبي يقدم عروضه في بيونغ يانغ

بالتزامن مع تنظيم حفل غنائي كوري جنوبي ، قام فريق استعراض التايكوندو الكوري الجنوبي المكون من 20 من اللاعبين واللاعبات أول عرض له في العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ منذ عام 2002.

وتأتي زيارة فريق التيكوندو الكوري الجنوبي لبيونغ يانغ ردا على الزيارة التي قام بها فريق استعراض التيكوندو الكوري الشمالي على هامش دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي أقيمت في مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية في شهر فبراير الماضي.

وكانت قاعة التيكوندو في بيونغ يانغ التي تتسع ل2300 مقعد مليئة بالجمهور الكوري الشمالي.