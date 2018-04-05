كوريا الشمالية تؤجل المحادثات على مستوى العمل ليوم الخميس

اقترحت كوريا الشمالية تأجيل المحادثات بين الكوريتين على مستوى العمل المقرر إجراؤها اليوم الأربعاء، ليوم واحد.

ووفقًا لوزارة التوحيد الكورية الجنوبية، قد اقترحت كوريا الشمالية في وقت متأخر من الثلاثاء تأجيل المحادثات إلى يوم الخميس، لمناقشة تفاصيل القمة المرتقبة بين الكوريتين في قرية الهدنة.

كما أبلغت كوريا الشمالية أنها سترسل وفدًا من ٦ أعضاء إلى محادثات الخميس، لمناقشة البروتوكول والأمن والتغطية الإعلامية للقمة المقررإجراؤها في آخر أبريل.

وعرضت أيضًا إجراء محادثات على مستوى العمل يوم السبت، في الجانب الشمالي من قرية الهدنة، لمناقشة سبل إنشاء خط ساخن بين مكتب الرئيس "مون جيه إين"، والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".

وقال مسؤول في الوزارة إن سيول ستقبل اقتراح الشمال، مضيفًا أن الحكومة تجري تحضيرات دقيقة لضمان عقد القمة بنجاح.

