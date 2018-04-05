عودة الفرقة الفنية بعد الحفل المشترك في بيونغ يانغ

رجعت الفرقة الفنية الكورية الجنوبية إلى البلاد، بعد الحفل المشترك الناجح مع الموسيقيين الكوريين الشماليين في بيونغ يانغ.

وقد نظمت الفرقة المكونة من ١٦٠ عضوًا، بما في ذلك ١١ من فناني البوب، حفلًا موسيقيًّا مع أوركسترا سامجيون الكورية الشمالية، بعد ظهر الأمس الثلاثاء، في مسرح ريوكيونغ الذي يتسع لـ١٢ ألف مشاهد.

وقد اشترك في تقديم الحفل نجمة البوب الكورية "سيو هيون" وإحدى المذيعات بالتلفزيون الكوري، وقد استمر الحفل لمدة ١٥٠ دقيقة تحت عنوان: نحن شيء واحد.

وكان شكل الحفل المشترك مشابهًا للحفل الأول الذي نظمته الفرقة يوم الأحد.

لكن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، الذي شارك بشكل مفاجئ في الحفل الأول، لم يحضر الحفل المشترك.

وقد عادت الفرقة إلى البلاد في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، على متن طائرة مستأجرة.

