مباحثات عمل غير مفتوحة حول مباحثات القمة بين الكوريتين اليوم

من المقرر أن تعقد مباحثات عمل حول البروتوكول والحراسة وتغطية الأخبار بشكل غير مفتوح اليوم في دار السلام من الجانب الجنوبي في منطقة "بانمونجوم" الحدودية. وذلك استعدادا لمباحثات القمة بين الكوريتين المقرر عقدها يوم 27 من هذا الشهر.

وقد تولى مساعد البروتوكول للرئاسة الكورية الجنوبية "جو هان كي" رئاسة الوفد الجنوبي المكون من 7 أشخاص بمن فيهم مدير الحراسة لمقر الرئاسة "سين يونغ ووك" ومدير جناح "تشون تشو" لمقر الرئاسة "كوون هيوك كي".

ومن المقرر أن يشارك في المباحثات ستة أشخاص من الجانب الكوري الشمالي.

وشرحت الحكومة الكورية الجنوبية أنها ستناقش مع الجانب الكوري الشمالي تفاصيل البروتوكول والحراسة وتغطية الأخبار الضرورية لإنجاح مباحثات القمة للكوريتين لعام 2018 على نحوٍ كافٍ.



ومن المتوقع أن يتم في المباحثات تناول خطوط تنقل زعيمي الكوريتين، بما فيها طريقة عبور الزعيم الكوري الشمالي " كيم جونغ عون" خط الحدود العسكرية في يوم مباحثات القمة، وجدول أعمال المباحثات وحجم المرافقين ومسألة البث الحي.

وقال مسؤول في وزارة التوحيد الكورية الجنوبية إن مرحلة ونتائج المباحثات غير مفتوحة مبدئيا. ونتيجة لذلك اتضح أن تصوير مشاهد المباحثات لن يُسمح به.



الجدير بالذكر أن الكوريتين كانتا قد اتفقتا في مباحثات عالية المستوى عقدت يوم 29 من الشهر الماضي على موعد مباحثات القمة وإجراء مباحثات العمل يوم 4 من هذا الشهر، أي أمس الأربعاء، إلا أن الجانب الشمالي اقترح تأجيل موعد مباحثات العمل إلى اليوم الخميس.

صرحت الحكومة الكورية الجنوبية أيضا بأنها ستعقد مباحثات عمل خاصة للاتصالات مع الجانب الشمالي يوم 7 من هذا الشهر في دار "تونغ إيل كاك" في منطقة بانمونجوم مضيفة أن المباحثات ستتناول إنشاء خط ساخن بين زعيمي الكوريتين .