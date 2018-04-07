الكوريتان تختتمان الجولة الأولى من المحادثات التحضيرية للقمة

اختتمت كوريا الجنوبية والشمالية جولتهما الأولى من المحادثات على مستوى العمل، بشأن القمة بين الكوريتين، التي ستُعقد في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال "كوون هيوك كي"، رئيس المركز الصحفي للرئاسة، الذي حضر الاجتماع اليوم الخميس: إن الجانبين أجريا مناقشات كافية، خلال محادثاتهما التي استمرت لأربع ساعات في دار السلام، على الجانب الكوري الجنوبي من قرية الهدنة.

وقال "كوون" إنهم ناقشوا جميع ما كان مخططًا له، لكنه رفض ذكر التفاصيل، مشيرًا إلى اتفاق سيول مع بيونغ يانغ على عدم الكشف عن التفاصيل حتى يتم اتخاذ قرارات نهائية.

وقالت الرئاسة إن الكوريتين ستعقدان جولة ثانية من المحادثات على مستوى العمل، في موعد لم يتقرر بعد.

وقد ترأس الوفد الكوري الجنوبي نائب مدير جهاز المخابرات الوطنية "كيم سانغ كيون"، بينما ترأس الوفد الشمالي "كيم تشانغ سون"، المسؤول في لجنة الشؤون العامة في وزارة الخارجية الشمالية.

ويعتقد أن الجانبين ناقشا مسار رحلة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" إلى دار السلام، والجداول التفصيلية والبروتوكول والتفاصيل الأمنية، في القمة التي تقرر عقدها ٢٧ أبريل.

