اجتماع بين مسؤولي الكوريتين للتحضير للقمة المرتقبة

عقد أمس الخميس في قرية الحدود "بان مون جوم" اجتماع بين مسؤولي الكوريتين للتحضير للقمة المقرر عقدها بين الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" يوم السابع والعشرين من أبريل الجاري.

وتم في هذا الاجتماع تناول القضايا المتعلقة بالشؤون البروتوكولية للقمة، والتدابير الأمنية ، بالإضافة إلى التغطية الإعلامية.

واتفق الجانبان على عدم الإعلان عن نتائج الاجتماع حتى التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن هذه القضايا حيث سيعقد اجتماع مماثل آخر قريبا.

وتبين أنه قد تم في اجتماع أمس تناول القضايا المتعلقة بكيفية وصول الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" إلى بيت السلام الواقع في الجزء الجنوبي من قرية الحدود "بان مون جوم"، عابرا خط الحدود، والطريقة التي سيتم بها أول لقاء بينه بين الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين".

وتجدر الإشارة إلى أن هذه القمة ستكون الثالثة من نوعها التي تعقد بين الكوريتين ، وستسبق القمة المزعمة عقده بين الزعيم "كيم" والرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في شهر مايو القادم.