كوريا الشمالية تفرج عن هاربة كورية شمالية أعيدت إليها العام الماضي

أكتب :

2018-04-06 15:14:43

تحديث :

2018-04-06 15:20:38

كوريا الشمالية تفرج عن هاربة كورية شمالية أعيدت إليها العام الماضي

ذكر راديو صوت أمريكا اليوم الجمعة أن كوريا الشمالية أفرجت عن هاربة كورية شمالية تم القبض عليها في مدينة شين يانغ الصينية وإعادتها إلى كوريا الشمالية في شهر نوفمبر من العام الماضي.
وأضاف أن الهاربة اسم عائلتها "كو" قد تم القبض عليها مع ابنها في "شين يانغ" في شهر نوفمبر من العام الماضي من قبل الشرطة الصينية ، وتم إعادتها بشكل إجباري إلى كوريا الشمالية واحتجازها هناك لإجراء تحقيقات معها، حيث قامت كوريا الشمالية بإطلاق سراحها قبل شهر.
وقال راديو آسيا الحرة الأمريكي نقلا عن زوج الراهبة "كو" إنه تم الإفراج عنها وتعيش الآن مع ابنها في كوريا الشمالية.
الجدير بالذكر أن زوج الراهبة "كو" يقيم الآن في كوريا الجنوبية بعد هروبه من كوريا الشمالية عام 2015. 
وقال راديو صوت أمريكا إن قيام كوريا الشمالية بالإفراج عن الهاربة التي كانت تحاول الانشقاق إلى كوريا الجنوبية يعتبر أمرا غير عادي للغاية.

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