كوريا الشمالية تقترح استئناف التبادلات الأدبية بين الكوريتين

أكتب :

2018-04-07 12:45:16

تحديث :

2018-04-07 12:45:16

كوريا الشمالية تقترح استئناف التبادلات الأدبية بين الكوريتين

قيل إن كوريا الشمالية اقترحت استئناف التبادلات الأدبية مع كوريا الجنوبية.
ووفقًا لوزارة الثقافةكورية الجنوبية وأعضاء الفرقة الفنية الكورية الجنوبية التي قدمت عروضًا في الشمال مؤخرًا، فقد تحدث وزير الثقافة "دو جونغ هوان" مع "آن تونغ تشون"، رئيس رابطة الأدب والفنون في كوريا الشمالية، خلال عشاء أقيم للكوريين الجنوبيين في الشمال.
وخلال اللقاء، اقترح "آن" أن تستأنف الكوريتان المشروع المتوقف المشترك بينهما، لإنشاء مجلة أدبية للكتاب من كلا الكوريتين، فيما يسمى بأدب التوحيد.
ومع ذلك، فقد قال مسؤول في الوزارة إن المناقشات لم تكن عميقة بما فيه الكفاية لمناقشة تفاصيل المشروع، أو القضايا الأخرى المتعلقة باستثناء التبادل الأدبي.

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