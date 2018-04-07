الكوريتان تناقشان إنشاء خط ساخن قبيل القمة المرتقبة بينهما

أكتب :

2018-04-07 14:57:04

تحديث :

2018-04-07 14:57:04

الكوريتان تناقشان إنشاء خط ساخن قبيل القمة المرتقبة بينهما

عقدت كوريا الجنوبية والشمالية محادثات على مستوى العمل اليوم السبت، لمناقشة وسائل الاتصال استعدادًا للقمة بين الكوريتين، المقرر عقدها في وقت لاحق من هذا الشهر.
وقال مسؤول رئاسي كوري جنوبي إن الجانبين ناقشا القضايا الفنية المتعلقة بإنشاء خط ساخن بين رئيسي البلدين.
وكانت الكوريتان قد اتفقتا في الشهر الماضي، خلال زيارة المبعوثين الرئاسيين الكوريين الجنوبيين إلى كوريا الشمالية، على أن يجري الرئيسان أول مكالمة هاتفية بينهما عبر الخط الساخن، قبل اجتماعهما وجهًا لوجه.
ومن المرجح أن يتم تركيب الخط الساخن في المكتبين الرئاسيين للرئيس "مون جيه إين" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، في سيول وبيونغ يانغ.
وقد عُقد الاجتماع اليوم السبت على الجانب الكوري الشمالي من قرية الهدنة "بان مون جوم".

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