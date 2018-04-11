دبلوماسي كوري شمالي يتحدث عن خطوات مرحلية لنزع السلاح النووي

صرح دبلوماسي كوري شمالي بأن قضية نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية يمكن حلها من خلال "خطوات متدرجة ومتزامنة".

وجاءت تصريحات الدبلوماسى الكوري الشمالي إلى وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، خلال مرافقته لوزير الخارجية الكوري الشمالي "ري يونغ هو" في رحلة إلى آذربيجان لحضور الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز، الذي عقد يومي الخميس والجمعة الماضيين.

وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك أى تغيير فى موقف كوريا الشمالية بشأن محادثات نزع السلاح النووى، كرر الدبلوماسي الكوري الشمالي تصريحات الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" التي أدلى بها خلال قمته مع الرئيس الصيني "شي جين بينغ" في بكين الشهر الماضي، والتي قال فيها إنه يمكن حل مسألة نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية إذا اتخذت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة "خطوات تدريجية ومتزامنة" من أجل السلام".

وقال تقرير الوكالة إن المسؤولين الكوريين الشماليين، بما في ذلك وزير الخارجية وكبار المسؤولين الدبلوماسيين عن الشؤون ذات الصلة بالاتحاد الأوربي، قد رددوا نفس الرسالة خلال رحلاتهم الأخيرة إلى روسيا والاتحاد ودول الأوربي.