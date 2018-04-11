كوريا الشمالية تعقد اجتماعا لمجلس الشعب الأعلى اليوم

أكتب :

2018-04-11 10:27:05

تحديث :

2018-04-11 15:58:54

كوريا الشمالية تعقد اجتماعا لمجلس الشعب الأعلى اليوم

تعقد كوريا الشمالية اجتماعًا كبيرًا لبرلمانها اليوم الأربعاء في العاصمة بيونغ يانغ.
ويأتي هذا الاجتماع قبيل انعقاد القمة بينها وبين كوريا الجنوبية أواخر هذا الشهر، وبينها وبين الولايات المتحدة، الشهر القادم. كما تأتي جلسة مجلس الشعب الأعلى، التي تعقد مرة أو مرتين سنويا، بعد أن عقد الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" اجتماعا للمكتب السياسي للجنة المركزية في حزب العمال الحاكم، أول من أمس الاثنين.
ومن المتوقع أن تناقش الجلسة خطة ميزانية الدولة للعام القادم، وتغيير أعضاء لجنتها الدائمة.
وكانت وكالة الأنباء المركزية الكورية قد أوردت تقريرا يوم 22 من مارس الماضي قالت فيه إن هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى قد قررت عقد الدورة السادسة للجمعية العامة الثالثة عشرة يوم الحادي عشر من أبريل في بيونغ يانغ.
ويذكر أن البرلمان الكوري الشمالي يعتبر أعلى جهاز للسلطة في الدولة بموجب دستور البلاد، لكنه عادة ما يوافق على كل القرارات المتعلقة بهياكل الحكم والميزانيات التي يقدمها حزب العمال الحاكم. ويتركز الانتباه على هذه الجلسة تحديدا لأنها تأتي قبيل القمم المقررة مع كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

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