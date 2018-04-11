كيم جونغ أون يترأس اجتماعا للمكتب السياسي لحزب العمال الحاكم

قال تقرير نشرته اليوم صحيفة "رودونغ شينمون" الناطقة بلسان حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" طرح الاتجاهات خاصة بالعلاقات الدولية في المستقبل، بما في ذلك مباحثات القمة بين الكوريتين وبين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، وذلك خلال اجتماع عقده مع المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمال أمس.

ويجيء هذا الاجتماع بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أول من أمس لأول مرة عن أن لقاءه مع الزعيم الكوري الشمالي سيعقد في أوائل شهر يونيو.

وقالت الصحيفة إن كيم قدم خلال الاجتماع تحليلا وتقييما لتوجهات تطوير العلاقات بين الكوريتين وتوقعاته للمباحثات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

وأضافت أن كيم طرح عددا من الشؤون الإستيراتيجية والتكتيكية التي يتبعها الحزب الكوري الشمالي إلى جانب اتجاهات العلاقات الدولية في المستقبل وسبل التعامل معها.

لكن الصحيفة لم تنقل تفاصيل ما ذكره كيم فيما يتعلق بالمحاور الرئيسية لمباحثات القمتين بما في ذلك سبل نزع الأسلحة النووية.

كما أشارت الصحيفة إلى أن مباحثات القمة بين اكوريتين ستعقد في "بيت السلام" في الجزء الجنوبي من المنطقة الحدودية "بان مون جوم"، يوم 27 من هذا الشهر.