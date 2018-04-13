انعقاد مؤتمر مجلس الشعب الأعلى في كوريا الشمالية في غياب كيم جونغ أون

قال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إنه تم تنظيم الدورة الثالثة عشرة من مؤتمر مجلس الشعب الأعلى أمس.

ويذكر أن هذا مجلس الشعب الأعلى في كوريا الشمالية يعتبر أعلى جهاز في السلطة حسب الدستور، ويعادل البرلمان في كوريا الجنوبية.

وأوضح التقرير الذي نشرته الوكالة اليوم أن المؤتمر عقد بحضور كل من رئيس اللجنة الدائمة للمؤتمر "كيم يونغ نام" ونائب رئيس اللجنة لحزب العمال الحاكم "تشيه ريونغ هيه"، ورئيس الوزراء "بارك بونغ جو"، إلا أن التقرير لم يذكر حضور الزعيم الكوري الشمالي للمؤتمر.



الجدير بالذكر أن مؤتمر مجلس الشعب الأعلى عقد 8 دورات إجماليا منذ شهر أبريل من عام 2014 الذي تولى فيه كيم السلطة، وقد حضر كيم 6 دورات منه، ولم يحضر الدورة التي عقدت في شهر سبتمبر من عام 2014 والدورة التي عقدت في شهر أبريل من عام 2015.

ولم يصدر عن المؤتمر هذه المرة أي رسالة أو مشروع قانون حول مباحثات القمة بين الكوريتين التي ينتظر أن تعقد يوم 27 من هذا الشهر ومباحثات القمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية في نهاية شهر مايو أو بداية شهر يونيو.