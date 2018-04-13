من المقرر أن يلتقي الرئيس "مون جيه إين" اليوم الخميس مع مجموعة من المستشارين لبحث المطروح على القمة بين الكوريتين.

وخلال مأدبة غداء في الرئاسة، سيسعى "مون" للحصول على مشورة بشأن القمة القادمة مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، ومناقشة سبل تحقيق إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، وإقامة السلام في المنطقة.

وتتكون المجموعة من شخصيات رفيعة المستوى، شاركة في مؤتمرات القمة بين الكوريتين في عامي 2000 و2007، في ظل إدارتي الرئيسين "كيم ديه جونغ" و"روه مو هيون".

وفي الوقت نفسه، ستقيم الرئاسة غرفة لمتابعة الأوضاع في إطار اللجنة التحضيرية للقمة بين الكوريتين، لمراقبة ورصد الأعمال التحضيرية للوزارات المعنية، على أساس يومي.

وقد دعا الرئيس خلال اجتماعٍ للجنة التحضيرية أمس الأربعاء إلى تحضيرات شاملة للقمة المقرر عقدها يوم السابع والعشرين من أبريل الجاري.

