سيول تختار السلام كشعار لمحادثات القمة بين الكوريتين

قال مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية أمس الأحد إنه تم اختيار "السلام، بداية جديدة" شعارا لمحادثات القمة بين الكوريتين التي ستعقد يوم السابع والعشرين من أبريل الجاري في قرية الحدود "بان مون جوم".

وأضاف المتحدث باسم مكتب الرئاسة "كيم أوي كيوم" في موجز صحفي، أن الشعار المختار يرمز لما ستلعبه القمة بين الكوريتين، التي تعد هي الأولى من نوعها منذ 11 عاما، في تحقيق السلام العالمي، وأنه يعكس آمال الشعب الكوري الجنوبي في أن تكون القمة المرتقبة نقطة بداية لتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية.

وقال المتحدث إن قرية الحدود "بان مون جوم" تعتبر رمزا للمجابهة بين الكوريتين، لكنها ستصبح من خلال القمة رمزا للحوار بينهما.

وأضاف أنه اللجنة التحضيرية لمحادثات القمة ستفتتح موقعا خاصا بالقمة بين الكورتيين على الإنترنت غدا الثلاثاء ليتم من خلاله تقديم معلومات وأخبار تتعلق بالقمة لعامة الشعب.

كما ستفتتح اللجنة مواقع خاصة بالقمة الكورية بتسع لغات، منها اللغة العربية.