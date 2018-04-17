كوريا الشمالية تحتفل بالذكرى الـ106 على مولد مؤسسها كيم إيل سونغ

احتلفت كوريا الشمالية أمس الأحد بالذكرى السادسة بعد المائة على ميلاد زعيمها المؤسس الراحل "كيم إيل سونغ"، وهو يوم عطلة في كوريا الشمالية يطلق عليه اسم "يوم الشمس".

وبهذه المناسبة، قام تلفزيون كوريا الشمالية المركزي الرسمي ببث فيلم وثائقي عن "كيم إيل سونغ" منذ الصباح الباكر، وأقيمت مهرجانات للألعاب النارية في نهر "ديه دونغ" وسط العاصمة بيونغ يانغ مساء أمس الأحد.

ولم تشن كوريا الشمالية أي نوع من الأعمال الاستفزازية هذا العام على خلاف الأعوام السابقة، حيث كانت قد أطلقت صاروخ "مو سو دان" متوسط المدى العام الماضي، كما أجرت استعراضا عسكريا ضخما بمناسبة الذكرى 105 على ميلاد "كيم إيل سونغ".

وقال تقرير لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الاثنين إن الزعيم "كيم جونغ أون" قد قام أمس الأحد بزيارة لقصر الشمس "كوم سو سان" الذي يوجد فيه جثمان جده "كيم إيل سونغ" وجثمان والده الزعيم السابق "كيم جونغ إيل"، من أجل تقديم الولاء لهما.