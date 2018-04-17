وسائل الإعلام الدعائية في كوريا الشمالية تصف القمة بين الكورييتن بأنها حدث تاريخي

قال تقرير نشرته صحيفة "كوريا اليوم"، وهي إحدى وسائل الإعلام الدعائية الخارجية التابعة لكوريا الشمالية، إن محادثات القمة بين الكوريتين تعتبر حدثا ذا معنى خاص، لأنها تأتي عن طريق القدرة السياسية الفائقة للزعيم "كيم جونغ أون"، وسياسات الاكتفاء الذاتي لتوحيد الوطن التي ينتهجها حزب العمال الكوري الشمالي الحاكم.

وأكدت الصحيفة أن الزعيم "كيم جونغ أون" يعتزم تحقيق التوحيد بالاكتفاء الذاتي تبعا لتعاليم الزعيمين السابقين "كيم إيل سونغ" و"كيم جونغ إيل".

ومن ناحية أخرى، وصف موقع "أوري مين جوك كيري" الدعائي الكوري الشمالي على الإنترنت، محادثات القمة بين الكوريتين بأنها "حدث تاريخي" تم تنظيمه بناء على عزم الزعيم "كيم جونغ أون" نحو توحيد الوطن، بالإضافة إلى تسامحه السخي ومودته الأخوية.