الكوريتان تعقدان محادثات على مستوى العمل حول القمة المرتقبة

تعقد كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية جولة ثانية من المحادثات على مستوى العمل اليوم الأربعاء لمناقشة المسائل ذات الصلة بالبروتوكول والشؤون الأمنية والتغطية الصحفية للقمة المرتقبة بينهما أواخر هذا الشهر.

وقد بدأت المحادثات في مبنى "تونغ إيل غاك" في الساعة العاشرة صباحا على الجانب الشمالي من قرية الهدنة "بان مون جوم"، حيث تجري مناقشة الطرق المحتملة لرحلة الزعيم الكورى الشمالى "كيم جونغ أون" إلى "بيت السلام" الذي يقع في الجانب الكوري الجنوبي من "بان مون جوم"، وهو مكان انعقاد القمة التاريخية مع الرئيس "مون جيه إين" يوم الجمعة من الأسبوع القادم.

ويناقش الجانبان أيضا جداول مفصلة لمحادثات القمة، بما في ذلك ما إذا كان سيتم عقد مؤتمر صحفي مشترك بعد القمة، وما إذا كان سيتم تنظيم مأدبة غداء أو عشاء، وكذلك إذا ما كانت زوجتا القائدين الجنوبي والشمالي ستشاركان في القمة.









