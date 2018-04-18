اختتام محادثات العمل بين الكوريتين حول القمة المرتقبة

أكتب :

2018-04-18 16:51:34

تحديث :

2018-04-18 16:51:34

اختتام محادثات العمل بين الكوريتين حول القمة المرتقبة

عقدت كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية جولة ثانية من المحادثات على مستوى العمل اليوم الأربعاء حيث تمت مناقشة المسائل ذات الصلة بالبروتوكول والشؤون الأمنية والتغطية الصحفية للقمة المرتقبة بينهما أواخر هذا الشهر.
وكانت المحادثات التي عقدت في مبنى "تونغ إيل غاك" على الجانب الشمالي من قرية الهدنة "بان مون جوم"، قد بدأت في الساعة العاشرة من صباح اليوم واستغرقت خمس ساعات و15 دقيقة، وتناولت الطرق المحتملة لرحلة الزعيم الكورى الشمالى "كيم جونغ أون" إلى "بيت السلام" الذي يقع في الجانب الكوري الجنوبي من "بان مون جوم"، وهو مكان انعقاد القمة التاريخية مع الرئيس "مون جيه إين" يوم الجمعة من الأسبوع القادم، الموافق للسابع والعشرين من أبريل.
وناقش الجانبان أيضا جداول مفصلة لمحادثات القمة، بما في ذلك ما إذا كان سيتم عقد مؤتمر صحفي مشترك بعد القمة، وما إذا كان سيتم تنظيم مأدبة غداء أو عشاء، وكذلك ما إذا كانت زوجتا القائدين الجنوبي والشمالي ستشاركان في القمة.

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