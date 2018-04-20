قال تقرير نشرته وكالة جوسون الكورية الشمالية المركزية للأنباء، إنه تقرر عقد الاجتماع الشامل الثالث للدورة السابعة لحزب العمال الحاكم، غدا الجمعة.

وأوضح التقرير أن المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب قد قرر عقد الاجتماع من أجل مناقشة الشؤون السياسية في هذه المرحلة الجديدة واتخاذ قرارات بشأنها لمواكبة لمتطلبات هذه الفترة التاريخية.

ويذكر أن هذا الاجتماع يأتي قبل أسبوع واحد من انعقاد القمة بين الكوريتين، وأيضا قبل القمة الكورية الشمالية الأمريكية التي ينتظر أن تعقد في أواخر شهر مايو أو أوائل يونيو، ومن ثم تتركز الأنظار على ما سيطرحه الاجتماع من توجهات سياسية جديدة لكوريا الشمالية فيما يتعلق بالقضية النووية والعلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت كوريا الشمالية قد اجتماعا للمكتب السياسي للحزب يوم 9 من هذا الشهر برئاسة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ اون"، حيث أعلن رسميا عن عقد القمة بين الكوريتين يوم 27 من هذا الشهر وأيضا عن انعقاد حوار بين بيونغ يانغ وواشنطن في المستقبل.

الجدير بالذكر أن الاجتماع الشامل لحزب العمال يعقد بحضور جميع الأعضاء والأعضاء المرشحين للجنة المركزية للحزب، ويتم فيه مناقشة وتقرير مختلف الشؤون الوطنية، بما في ذلك التوجهات السياسية الرئيسية وتعيين مناصب الأحزاب.

وقد تم تقرير خطة "التزامن بين بناء القوة النووية وبناء الاقتصاد" التي كانت تمثل أهم السياسات لحكومة "كيم جونغ أون"، خلال الاجتماع الشامل للجنة المركزية الذي عقد في شهر مارس من عام 2013.