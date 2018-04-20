سيول تعلن عن اتفاق الكوريتين على البث الحي للقمة

صرح المكتب الرئاسي في سيول بأن الكوريتين عقدتا أمس الجولة الثانية من مباحثات العمل، في مبنى "تونغ إيل غاك" في الجزء الشمالي من قرية الهدنة الحدودية "بان مون جوم"، لمناقشة المسائل ذات الصلة بالبروتوكول والحراسة والإعلام في القمة المرتقبة بينهما، حيث اتفقتا على البث الحي لجدول الأعمال الرئيسية للقمة، بما فيذ لك لحظة المصافحة بين قائدي الكوريتين.

وصرح "كوان هيوك كي" المسؤول عن الشؤون الإعلامية في رئاسة الجمهورية في بيان صحفي بأن الكوريتين توصلتا إلى اتفاق حول إطار شامل للمسائل ذات الصلة بالبروتوكول والحراسة والإعلام خلال مباحثات العمل بالأمس، موضحا أنهما قررتا إخبار العالم بجدول الأعمال والنقاط الرئيسية لمباحثات القمة التاريخية، بدءا من لحظة المصافحة بين قائدي الجانبين، عبر بث حي.

كما قرر الجانبان إجراء المزيد من المنقاشات في هذه المجالات من أجل وضع اللمسات النهائية.

وكانت مباحثات العمل قد بدأت في الساعة العاشرة من صباح أمس واستمرت 5 ساعات وربع الساعة، بحضور عدد من المسؤولين ذوي الصلة من الجانبين.