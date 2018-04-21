افتتاح خط هاتفي ساخن بين قيادتي الكوريتين اليوم

أكتب :

2018-04-20 11:31:51

تحديث :

2018-04-20 16:42:34

افتتاح خط هاتفي ساخن بين قيادتي الكوريتين اليوم

افتتح اليوم الجمعة خط اتصال هاتفي مباشر يربط بين الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".
وقال المتحدث باسم مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية "كيم أوي كيوم" إنه سيتم تشغيل الخط الساخن بين الكوريتين اليوم الجمعة، وأضاف أن طرفيْ الخط الساخن سيكونان مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية ومجلس الوزراء في كوريا الشمالية، مشيرا إلى أنه لم يتم بعد تحديد موعد إجراء أول اتصال عبر هذا الخط بين الرئيس "مون" والزعيم الشمالي "كيم".
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم قيها إنشاء خط هاتفي ساخن بين قائدي الكوريتين.
وقد قام المسؤولون التنفيذيون من الجانبين بإجراء تجربة ناجحة للاتصال عبر الخط الساخن بين الكوريتين في الساعة الثالثة و41 دقيقة من بعد ظهر اليوم، ولمدة 4 دقائق و19 ثانية.

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