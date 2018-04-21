انعقاد اجتماع شامل لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية اليوم

عقد اليوم الجمعة الاجتماع الشامل الثالث للدورة السابعة لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية.

وجاء انعقاد هذا الاجتماع بناء على قرار اتخذه المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب من أجل مناقشة الشؤون السياسية في هذه المرحلة الجديدة واتخاذ قرارات بشأنها لمواكبة متطلبات هذه الفترة التاريخية.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تعقد فيها كوريا الشمالية اجتماعا شاملا لحزب العمال الحاكم منذ انعقاد الاجتماع الثاني من الدورة السابعة في شهر أكتوبر من العام الماضي.

الجدير بالذكر أن الاجتماع الشامل لحزب العمال يعقد بحضور جميع الأعضاء والأعضاء المرشحين للجنة المركزية للحزب، ويتم فيه مناقشة وتقرير الاستراتيجيات الرئيسية والمبادئ السياسية لكوريا الشمالية.

ويأتي هذا الاجتماع قبيل انعقاد القمة بين الكوريتين والقمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، ومن ثم تتركز أنظار العالم على ما سيطرحه الاجتماع من توجهات سياسية جديدة لكوريا الشمالية بشأن القضية النووية والعلاقات مع الولايات المتحدة.

الجدير بالذكر أن وزير الخارجية الأمريكي المعين "مايك بومبيو" كان قد قام بزيارة سرية إلى كوريا الشمالية التقى خلالها بالزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".