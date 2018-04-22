سيول ترحب بقرار كوريا الشمالية تعليق التجارب النووية و الصاروخية

رحبت كوريا الجنوبية بقرار كوريا الشمالية تعليق تجاربها النووية والصاروخية وإغلاق موقع تجاربها النووية للتركيز على بناء اقتصادها.



وفى بيان صدر اليوم السبت عن السكرتير الرئاسى للعلاقات العامة "يون يونغ تشان" ، قال المكتب الرئاسى انه يرحب بقرار كوريا الشمالية كتقدم ملموس لنزع السلاح النووى في شبه الجزيرة الكورية.



وقال يون إن قرار كوريا الشمالية سيساعد في خلق "بيئة إيجابية للغاية" لنجاح القمتين المقبلتين.



وتعهد المكتب ببذل قصارى الجهود للتحضير للقمة المرتقبة يوم الجمعة القادم بين الكوريتين حتى تقود الطريق نحو نزع السلاح النووي والسلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.