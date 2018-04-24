الكوريتان تعقدان بروفات على القمة المرتقبةVideo

أكتب :

2018-04-24 09:56:03

تحديث :

2018-04-24 18:20:54

ستجري كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية بروفات على القمة المرتقبة بينهما المقرر عقدها يوم الجمعة القادم.
وفي هذا السياق سيعقد مسؤولون كوريون جنوبيون تدريباتهم الخاصة بعد ظهر اليوم الثلاثاء في قرية الهدنة "بان مون جوم"، وهو مكان انعقاد القمة التاريخية بين الرئيس "مون جيه إين" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".
وسوف ينضم وفدٌ كوري شمالي برئاسة مدير عام لجنة الدفاع الوطني "كيم تشانغ سون" إلى المسؤولين الكوريين الجنوبيين لإجراء بروفة مشتركة غدا الأربعاء.
وفي عشيّة القمة يوم الخميس، ستجري كوريا الجنوبية بروفة نهائية تضم ستة مسؤولين سيرافقون الرئيس "مون" في القمة.
كما ستكشف الكوريتان عن جداول وخطط مفصلة للقمة بعد غد الخميس.

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محادثات القمة بين الكوريتين للعام 2018
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