كوريا الشمالية توقف البث الصوتي المعادي لكوريا الجنوبية

أكتب :

2018-04-24 15:47:01

تحديث :

2018-04-24 15:47:01

كوريا الشمالية توقف البث الصوتي المعادي لكوريا الجنوبية

أوقف الجيش الكوري الشمالي تدريجيًّا عمليات البث الصوتي المعادي لكوريا الجنوبية عبر الحدود، ردًّا على إيقاف سيول أمس الاثنين لبثها الدعائي ضد بيونغ يانغ عبر مكبرات الصوت.
وقال مسؤول في وزارة الدفاع أمس الاثنين إن كوريا الشمالية بدأت في وقف بثها الدعائي على مراحل، بعدما كان يُذاعُ في نحو 40 موقعًا عسكريًّا على طول الحدود بين الكوريتين.
وأضاف أنه على الرغم من أنَّه لا يمكن التأكد مما إذا كانت بيونغ يانغ قد أوقفت البث بالفعل تماما، إلا أنه من المؤكد أن معدل البث المسموع قد تراجع عن المستوى المتوسط.
وكانت كوريا الجنوبية قد استأنفت البث المعادي للشمال عبر مكبرات الصوت، بعد أن أجرت كوريا الشمالية تجربتها النووية الرابعة في يناير 2016، وردًّا على ذلك، قامت كوريا الشمالية بتشغيل مكبرات الصوت في 40 موقعًا عسكريًّا.

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