الكوريتان تعقدان بروفة مشتركة للقمة

تجري كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية بروفة مشتركة اليوم الأربعاء لقمتهما المرتقبة المقرر لها بعد غد الجمعة.

وفي هذا السياق بدأ مسؤولون من الجانبين في إجراء بروفة صباح يوم الأربعاء في قرية الهدنة "بان مون جوم" وهي المكان المخصص لعقد الاجتماع التاريخي بين الرئيس "مون جيه إين" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".

وسيشارك المسؤولون من الجانبين في عمليات تفتيش شاملة في الموقع بنفس الطريقة التي سيتم بها إجراء تلك العمليات خلال القمة الفعلية، كما سيفحصون كل الأحداث التفصيلية التي سيشارك فيها قائدا الكوريتيْن، بما في ذلك حفل الترحيب والعشاء.

وسوف يشارك في هذه البروفة من كوريا الشمالية وفد برئاسة "كيم تشانغ سون" المسؤول في لجنة شؤون الدولة.

وبحسب ما ورد من تصريحات من جانب مصادر مسؤولة، فلن يتم إجراء بروفة حول مواقف القائدين، حيث ستبقى مقاعدهما خالية.





