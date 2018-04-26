سيول ستقترح إنشاء مكتب اتصال دائم خلال القمة مع الشمال

أكتب :

2018-04-25 11:58:38

تحديث :

2018-04-25 11:58:38

سيول ستقترح إنشاء مكتب اتصال دائم خلال القمة مع الشمال

من المتوقع أن يقترح الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" إنشاء مكتب اتصال دائم بين الكوريتين خلال القمة المقرر أن يعقدها مع زعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ أون" بعد غد الجمعة.
وقال مسؤول في رئاسة الجمهورية في سيول اليوم الأربعاء إنه من المتوقع أن يناقش الجانبان هذا الموضوع خلال القمة، مشيرا إلى أنه إذا تحققت هذه الفكرة فسيعمل المسؤولون من الكوريتين معاً في ذلك المكتب، مثلما حدث عند تشغيل مكتب التعاون الاقتصادي المشترك بين الكوريتين في مجمع كيسونغ الصناعي في الفترة من 2005 إلى 2010.
وأوضح المسؤول أن مكتب الاتصال الدائم سيعمل على تخفيف التوتر في شبه الجزيرة الكورية، وأنه من المرجح أن يتم إنشاؤه في قرية الهدنة الحدودية "بان مون جوم"، بدلاً من سيول أو بيونغ يانغ.
كما أشار المسؤول إلى أنه من المتوقع خلال القمة أن تجري مناقشة سبل عقد محادثات القمة بين الكوريتين على أساس منتظم.

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