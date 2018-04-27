عرض لحرس الشرف أمام الزعيم الكوري الشمالي

أكتب :

2018-04-26 11:31:38

تحديث :

2018-04-26 12:07:47

عرض لحرس الشرف أمام الزعيم الكوري الشمالي

من المتوقع أن يحضر الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ اون" عرضا لحرس الشرف للقوات المسلحة الكورية الجنوبية، وذلك خلال لقاء القمة بين الكوريتين الذي سيعقد غدا، ليصبح أول زعيم كوري شمالي يشهد هذا العرض لحرس الشرف للقوات البرية والبحرية والجوية الكورية الجنوبية.
وأوضحت وزارة الدفاع في سيول أن هذه المراسم ستقام من أجل الإعراب عن الاحترام المتبادل بين قائدي الكوريتين.
وأضاف مسؤول في الوزارة أن الرئيسين الأسبقين " كيم ديه جونغ" و"روه مو هيون" كانا قد حضرا عرضا لحرس الشرف للقوات المسلحة الكورية الشمالية في القمتين اللتين عقدتا في بيونغ يانغ في عامي 2000 و2007 على التوالي.
وأشار إلى أن العرض سيشارك فيه حوالي 150 جنديا.

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