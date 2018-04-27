الصحافة الكورية الشمالية تصف القمة بين الكوريتين بأنها حدث تاريخي

وصفت وسائل الإعلام الكورية الشمالية مباحثات القمة بين الكوريتين التي ستعقد غدا الجمعة، بأنها حدث وطني تاريخي حسب قرار كبير للزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ اون".

وقالت صحيفة "رودونغ" التابعة لحزب العمل الحاكم في مقال افتتاحي بعنوان "مقاومة ضد توحيد الكوريتين" إن المباحثات بين قائديْ الكوريتين تمثل حدثا وطنيا تاريخيا يتم تحقيقه بقرار كبير للزعيم "كيم" ومحبته الكبيرة للأمة الكورية وجهودنا الفعالة للحوار والسلام.

كما أشارت إلى أن تحسين العلاقات بين الكوريتين يعتبر مطلبا مهما لتنفيذ مهمة التوحيد، مؤكدة على أنه ليس هناك صعوبات لا يمكن التغلب عليها، وأن الطريق نحو التوحيد الوطني سيقصر عندما يتم حل كل المشاكل المطروحة بين الكوريتين اعتمادا على مبدأ "الاعتماد على الذات".

كما انتقدت الصحيفة الكورية الشمالية حزبي كوريا الحرة والإصلاح الجديد الكوريين الجنوبيين المعارضين، وادعت أن أي مؤامرة لعرقلة التوحيد من طرف القوى المناوئة للتوحيد لن تنجح.

تجدر الإشارة إلى أن وسائل الإعلام الكورية الشمالية لم تقدم تفاصيل عن موضوعات مباحثات القمة واستعداداتها، كما أن عدد الأخبار التي أوردتها في هذا الشأن قليل جدا بالمقارنة مع وسائل الأعلام الكورية الجنوبية.

ويفسر المحللون ذلك بأنه يرجع إلى عادة الصحافة الكورية الشمالية بعدم نقل الأخبار مسبقا عن تحركات الزعيم الكوري الشمالي كيم من أجل حمايته الأمنية.