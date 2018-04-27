تسعة مسؤولين يرافقون الزعيم الشمالي إلى القمة بين الكوريتين

قال "إيم جونغ صوك" كبير مساعدي الرئيس الكوري الجنوبي إن تسعة مسؤولين شماليين سيرافقون الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" إلى القمة بين الكوريتين المقرر عقدها غدًا الجمعة.

وفي مؤتمر صحفي عُقِد اليوم الخميس، أعلن "إيم" أن الوفد سيتضمن أخت الزعيم الشمالي "كيم يو جونغ"، والرئيس الفخري لكوريا الشمالية "كيم يونغ نام"، وأربعة مسؤولين من حزب العمال الحاكم. وسيضم الوفد أيضًا اثنين من المسؤولين العسكريين رفيعي المستوى، من بينهم "ري ميونغ سو" رئيس أركان الجيش الكوري الشمالي، بالإضافة إلى وزير الخارجية "ري يونغ هو" ورئيس لجنة إعادة التوحيد السلمي لأرض الوطن "ري سون كوان".

وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد أعضاء الوفد المرافق للرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" إلى سبعة أفراد، بعد انضمام رئيس هيئة الأركان المشتركة "جونغ كيونغ دو" إلى الوفد. وسيضم الوفد أيضًا مستشار الأمن القومي "جونغ أوي يونغ"، ومدير المخابرات الوطنية "سوه هون"، ووزيرة الخارجية "كانغ كيونغ هوا".