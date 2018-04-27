الرئيس مون والزعيم كيم يتوجهان إلى مكان انعقاد القمة

توجه الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" نحو قرية الهدنة الحدودية "بان مون جوم" حيث تُعقد القمة التاريخية بينهما، المقرر أن تبدأ مراسمها في الساعة 9:30 صباحا.

وقد غادر الرئيس "مون" مكتب الرئاسة "تشونغ وا ديه" في حوالي الساعة 8 و5 دقائق صباحا وسط هتافات المواطنين الكوريين الجنوبيين الذين لوّحوا بالأعلام الكورية وقد اصطفوا ليشهدوا لحظة مغادرته نحو القمة. ويذكر أن المسافة من مكتب الرئاسة في سيول إلى "بان مون جوم" تبلغ حوالي 52 كيلومترًا ويستغرق الوصول إلى هناك بالسيارة ساعة وعشر تقريبا.

وفي بيونغ يانغ قال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية إن الزعيم الشمالي "كيم جون أون" قد غادر العاصمة في وقت مبكر من اليوم الجمعة في حوالي الساعة 6:30 متوجها إلى مكان انعقاد القمة.

وأضاف التقرير أن الجانبين سيعقدان مناقشات صريحة حول قضايا متنوعة لتحسين العلاقات بين الكوريتين وتحقيق السلام والازدهار وإعادة توحيد شبه الجزيرة الكورية.

وكان "إيم جونغ صوك" كبير مساعدي الرئيس الكوري الجنوبي قد صرح بالأمس بأن "كيم" سيعبر خط ترسيم الحدود العسكرية إلى الجنوب وسيكون في استقباله الرئيس "مون جيه إين" أمام قاعة المؤتمرات التابعة للجنة الإشراف المحايدة. ومن هناك سيذهب القائدان إلى موقع مراسم الترحيب التي يحيط بها حرس الشرف العسكري الكوري الجنوبي، ثم يتوجهان إلى بيت السلام حيث تعقد مباحثات القمة التي من المقرر أن تبدأ في الساعة 10:30 صباحا.



